Хербст: Оккупировав Украину, Россия проиграет партизанскую войну

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Российская власть может пойти и на эскалацию конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал директор Евразийского центра атлантического совета, экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

"Этого нельзя исключить. У Москвы есть силы, чтобы захватить, наверное, любой район Украины, если они используют все свои возможности - Военно-воздушные силы, десантников, Военно-морские силы, - но я не думаю, что их армия готова к оккупационной войну", - отметил Хербст.

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По его мнению, в случае оккупации в Украине начнется партизанская война, в которой Россия потерпит поражение. Кроме того, западные страны не будут стоять в стороне, а введут против России серьезные санкции.

В то же время, экс-посол допускает, что Россия может нанести удар по отдельной территории Украины, чтобы проверить реакцию мирового сообщества.

"Они могут, например, нанести какой-то карательный удар по одному украинскому городу, например, на западе Украины, чтобы посмотреть на реакцию. Это также приведет к серьезным контрмерам со стороны Запада", - заявил экс-посол, выразив надежду, что Россия все же выберет сценарий постепенного выхода из Донбасса.

Ранее сегодня сообщалось, что во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель удалось достичь договоренности, что в июне санкции ЕС против России будут продлены на следующие полгода.