Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 21:08

Хербст: Оккупировав Украину, Россия проиграет партизанскую войну

Хербст: Оккупировав Украину, Россия проиграет партизанскую войну - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-посол США проанализировал варианты поведения Кремля в отношении Украины

Реклама
Реклама

Российская власть может пойти и на эскалацию конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал директор Евразийского центра атлантического совета, экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

"Этого нельзя исключить. У Москвы есть силы, чтобы захватить, наверное, любой район Украины, если они используют все свои возможности - Военно-воздушные силы, десантников, Военно-морские силы, - но я не думаю, что их армия готова к оккупационной войну", - отметил Хербст.

Реклама

По его мнению, в случае оккупации в Украине начнется партизанская война, в которой Россия потерпит поражение. Кроме того, западные страны не будут стоять в стороне, а введут против России серьезные санкции.

В то же время, экс-посол допускает, что Россия может нанести удар по отдельной территории Украины, чтобы проверить реакцию мирового сообщества.

"Они могут, например, нанести какой-то карательный удар по одному украинскому городу, например, на западе Украины, чтобы посмотреть на реакцию. Это также приведет к серьезным контрмерам со стороны Запада", - заявил экс-посол, выразив надежду, что Россия все же выберет сценарий постепенного выхода из Донбасса.

Ранее сегодня сообщалось, что во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель удалось достичь договоренности, что в июне санкции ЕС против России будут продлены на следующие полгода.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Джон Хербст, Донбасс, война, оккупация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 