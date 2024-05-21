Германия готова поддержать план США использовать российские активы для Украины – Bloomberg

Агентство отметило, что согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон к обеспечению нового пакета помощи Киеву

Немецкий канцлер Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкое правительство готово поддержать американский план по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, в основном сосредоточенных в Европе, для поддержки помощи Украине в $50 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников.

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Агентство отметило, что согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового существенного пакета помощи Киеву и обеспечению участия США независимо от результатов выборов в ноябре.

Идея США – собрать за один раз большую сумму для Украины (по разным оценкам от $30 до $50 млрд), а не выдавать ее Украине небольшими траншами в течение многих лет, как сейчас планируют в Евросоюзе.

Журналисты сообщили, что представители США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и управляющими центральных банков стран G7, которые собираются в Италии на свою ежегодную встречу 23 мая.

Собеседники агентства отметили, что немецкие официальные лица не ждут какого-либо окончательного соглашения до встречи лидеров G7 13-15 июня, а также не ожидают, что его реализация состоится до следующего года.

20 мая стало известно, что министры финансов G7 на встрече в Италии должны обсудить компромиссный план по замороженным активам России, который позволит Украине получить около 30 млрд евро.

Россия может отомстить за конфискацию ее активов, предупредило 2 мая агентство Reuters.

В марте лидеры Евросоюза согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине.

Конфискация российских активов больше не рассматривается на уровне Большой семерки. Против нее выступают и страны Евросоюза, где физически расположены большинство этих активов, и Европейский центральный банк.

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