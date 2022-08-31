Херсон. Российские военные и сотрудники ФСБ устроили перестрелку, трое убитых – Yahoo

В июне российские военные и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку в одном из кафе временно оккупированного Херсона, трое из них погибли. Об этом сообщает Yahoo News, в распоряжении которого оказался отчет Следственного комитета РФ об инциденте.

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Перестрелка произошла 19 июня, около 20:00, говорится в отчете. Трое сотрудников ФСБ – Игорь Якубинский, Сергей Привалов и Д. А. Бородин – вошли в кафе на проспекте Ушакова. Там выпивали российские контрактники – сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин из восьмого артиллерийского полка Черноморского флота РФ.

Сотрудники ФСБ упрекнули военных за пьянство в военной форме и с оружием, однако Обухов в ответ выстрелил из пистолета в пол, говорится в документе. После этого ФСБшник Привалов попытался выхватить пистолет, а Судин начал стрелять из Ак-74 – Якубинский и Привалов открыли ответный огонь.

В результате перестрелки контрактник Обухов, сотрудники ФСБ Привалов и Якубинский были убиты на месте, говорится в отчете. Бородин и Судин были госпитализированы в госпиталь в оккупированном Севастополе. Еще один сотрудник ФСБ, имя которого не раскрывается, скрылся с места инцидента.

Этот инцидент является одним из примеров проблем с дисциплиной у российских военных на временно оккупированных территориях, считают журналисты.

В июльском перехвате разведки говорилось, что один из оккупантов "набил морду" генералу.

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Марк Сировой

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