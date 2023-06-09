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Херсонская ОВА: ООН направила гуманитарные конвои в Херсонскую область

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 23:55
Херсонская ОВА: ООН направила гуманитарные конвои в Херсонскую область - Фото
Фото: t.me/khersonskaODA

Херсонская областная военная администрация сообщила о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской громады и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления, вызванного подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС.

"Питьевая вода, продуктовые наборы, материалы для ремонта жилья, медикаменты направляются в Белозерскую громаду и Херсон", – говорится в сообщении.

Гуманитарный груз сопровождает Дениз Браун – постоянная координатор системы ООН в Украине, сообщили в ОВА.

Делегация встретилась с начальником Херсонской ОВА Александром Прокудиным и представителями военной администрации. Говорили о потребностях региона и последующих поступлениях помощи, отметили в администрации.

  • Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что его ведомство пока не может судить, является ли уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции военным преступлением. Он назвал обстоятельства подрыва "неясными", сообщает Handelsblatt со ссылкой на слова чиновника. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что такие слова являются "безупречным цинизмом" и отказом выполнять свои функции.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Организацию объединенных наций за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" день русского языка.
Вадим Ребрина
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ООНХерсонкаховская гэс
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