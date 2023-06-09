Херсонська ОВА: ООН направила гуманітарні конвої до Херсонщини

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення, викликане підривом росіянами дамби Каховської ГЕС.

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"Питна вода, продуктові набори, матеріали для ремонту житла, медикаменти прямують до Білозерської громади та Херсону", – йдеться у повідомленні.

Гуманітарний вантаж супроводжує Деніз Браун – постійна координаторка системи ООН в Україні, повідомили в ОВА.

Делегація зустрілася з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним і представниками військової адміністрації. Говорили про потреби регіону та наступні надходження допомоги, зазначили в адміністрації.

Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що його відомство поки не може судити, чи є знищення росіянами Каховської гідроелектростанції воєнним злочином. Він назвав обставини підриву "неясними", повідомляє Handelsblatt з посиланням на слова посадовця. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що такі слова є "бездоганним цинізмом" та відмовою виконувати власні функції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови.

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