Херсонська ОВА: ООН направила гуманітарні конвої до Херсонщини
09.06.2023, 23:55
Фото: t.me/khersonskaODA
Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення, викликане підривом росіянами дамби Каховської ГЕС.
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"Питна вода, продуктові набори, матеріали для ремонту житла, медикаменти прямують до Білозерської громади та Херсону", – йдеться у повідомленні.
Гуманітарний вантаж супроводжує Деніз Браун – постійна координаторка системи ООН в Україні, повідомили в ОВА.
Делегація зустрілася з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним і представниками військової адміністрації. Говорили про потреби регіону та наступні надходження допомоги, зазначили в адміністрації.
- Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що його відомство поки не може судити, чи є знищення росіянами Каховської гідроелектростанції воєнним злочином. Він назвав обставини підриву "неясними", повідомляє Handelsblatt з посиланням на слова посадовця. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що такі слова є "бездоганним цинізмом" та відмовою виконувати власні функції.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови.
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