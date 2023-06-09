В ООН назвали обставини підриву Каховської дамби "неясними". Подоляк: Бездоганний цинізм

Представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявив, що його відомство поки не може судити, чи є знищення росіянами Каховської гідроелектростанції воєнним злочином. Він назвав обставини підриву "неясними", повідомляє Handelsblatt з посиланням на слова посадовця. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що такі слова є "бездоганним цинізмом" та відмовою виконувати власні функції.

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"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", — сказав Лоуренс.

Він зазначив, що організація повторює свій заклик до "незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування".

Лоуренс зауважив, що наразі були відхилені всі запити на відвідування українських територій, тимчасово окупованих РФ.

Подоляк у відповідь запитав у Лоуренса, чи справді "неясні" обставини знищення Каховської ГЕС, та перерахував злочини РФ, які вона скоїла проти України.

Також він згадав порушення Росією міжнародного права та статуту ООН.

"Марсіани, мабуть, атакують і створюють такі обставини. Бездоганний цинізм зведення нанівець власної репутації та свідомої відмови виконувати власні функції", – підсумував він.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

8 червня в ООН повідомили, що організація спрямує допомогу для подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

Країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.

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