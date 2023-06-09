В ООН назвали условия подрыва Каховской дамбы "неясными". Подоляк: Безупречный цинизм

Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что его ведомство пока не может судить, является ли уничтожение россиянами Каховской гидроэлектростанции военным преступлением. Он назвал обстоятельства подрыва "неясными", сообщает Handelsblatt со ссылкой на слова чиновника. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что такие слова являются "безупречным цинизмом" и отказом выполнять свои функции.

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"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", – сказал Лоуренс.

Он отметил, что организация повторяет свой призыв к "независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию".

Лоуренс заявил, что были отклонены все запросы на посещение украинских территорий, временно оккупированных РФ.

Подоляк в ответ спросил у Лоуренса, действительно ли "неясны" обстоятельства уничтожения Каховской ГЭС, и перечислил преступления РФ, которые она совершила против Украины.

Также он упомянул о нарушении Россией международного права и устава ООН.

"Марсиане, видимо, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречный цинизм сведения на нет собственной репутации и сознательного отказа выполнять собственные функции", – подытожил он.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

8 июня в ООН сообщили, что организация направит помощь для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС.

Страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.

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