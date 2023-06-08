ООН предоставит гуманитарную помощь в связи с диверсией РФ на Каховской ГЭС – МИД

ООН направит помощь для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС. Об этом сообщает в специальном заявлении Министерство иностранных дел Украины.

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8 июня сна встрече главы МИД Дмитрия Кулебы и гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун обсудили помощь со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта РФ на Каховской ГЭС.

МИД благодарит ООН за гуманитарную помощь для пострадавших территорий, но в то же время считает, что "масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования".

В заявлении говорится, что ООН "безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области".

Также ООН сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут работать на пострадавших от наводнения временно оккупированных территориях для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей.

Кулеба заверил представителя ООН, что Украина предоставляет все необходимые гарантии безопасности. Как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности, отряды ООН отправятся в пострадавшие зоны на временно оккупированных территориях с уже освобожденных территорий Украины.

Ранее Кулеба сказал, что ООН "вяло" реагирует на террористические действия России в Украине из-за того, что идет на компромиссы, пытаясь тем самым решить одни проблемы за счет других.

ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины критиковали организацию.

Позже ООН отреагировала на взрыв Каховской ГЭС, но никак не вспомнила о России.

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