UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ООН предоставит гуманитарную помощь в связи с диверсией РФ на Каховской ГЭС – МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 15:41
ООН предоставит гуманитарную помощь в связи с диверсией РФ на Каховской ГЭС – МИД - Фото
Дениз Браун (Фото - Wikipedia)

ООН направит помощь для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС. Об этом сообщает в специальном заявлении Министерство иностранных дел Украины. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

8 июня сна встрече главы МИД Дмитрия Кулебы и гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун обсудили помощь со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта РФ на Каховской ГЭС.

МИД благодарит ООН за гуманитарную помощь для пострадавших территорий, но в то же время считает, что "масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования".

В заявлении говорится, что ООН "безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области".

Также ООН сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут работать на пострадавших от наводнения временно оккупированных территориях для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей.

Кулеба заверил представителя ООН, что Украина предоставляет все необходимые гарантии безопасности. Как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности, отряды ООН отправятся в пострадавшие зоны на временно оккупированных территориях с уже освобожденных территорий Украины.

Ранее Кулеба сказал, что ООН "вяло" реагирует на террористические действия России в Украине из-за того, что идет на компромиссы, пытаясь тем самым решить одни проблемы за счет других. 

  • ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины критиковали организацию.
  • Позже ООН отреагировала на взрыв Каховской ГЭС, но никак не вспомнила о России.

Читайте также: "Их нет". Зеленский подверг критике ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощьООНнаводнениедиверсиядмитрий кулебакаховская гэсДениз Браун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 