Кулебу спросили, что не так с ООН. Ответ: Решают одни проблемы за счет других, боятся РФ

Организация Объединенных Наций "вяло" реагирует на террористические действия России в Украине из-за того, что идет ей на уступки, пытаясь тем самым решить одни проблемы за счет других. Об этом в эфире Завтрак с 1+1 рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос, что не так с ООН, Кулеба ответил "желание решать одни проблемы за счет других".

Он привел в пример Черноморскую зерновую инициативу.

"Определенные люди в ООН сидят и думают, где бы не прижать, не раскритиковать и чтобы такого плохого не сделать России, чтобы потом прийти к ней и сказать: смотрите, мы все это не сделали, а могли бы. Давайте продолжайте Черноморскую инициативу" , – объяснил министр.

Однако, по мнению Кулебы, такая логика действий ООН означает, что "во всех вопросах, где она пошла на уступки, будут страдания и несправедливость".

Ему задали вопрос: "Что Россия делает в ООН?", – на который глава МИД ответил: "Все боятся".

"Я был в Африке. И, знаете, общаешься с разными людьми, и по глазам видишь, что они хотят, чтобы мы наваляли России, чтобы освободиться от российского ига, которое на них наброшено", – рассказал Кулеба.

ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины критиковали организацию.

Позже ООН отреагировала на взрыв Каховской ГЭС, но никак не вспомнила о России.

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