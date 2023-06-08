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Кулебу запитали, що не так з ООН. Відповідь: Вирішують одні проблеми за кошт інших, бояться РФ

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 12:15
Кулебу запитали, що не так з ООН. Відповідь: Вирішують одні проблеми за кошт інших, бояться РФ - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Організація Об'єднаних Націй "кволо" реагує на терористичні дії Росії в Україні через те, що йде їй на поступки, тим самим намагаючись вирішити одні проблеми за рахунок інших. Про це в ефірі Сніданок з 1+1 розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання, що не так з ООН, Кулеба відповів "бажання вирішувати одні проблеми за рахунок інших".

Він навів у приклад Чорноморську зернову ініціативу.

"Певні люди в ООН сидять і думають, де б не притиснути, не розкритикувати та щоб такого поганого не зробити Росії, щоб потім прийти до неї і сказати: дивіться, ми ж усе це не зробили, а могли б. Продовжуйте Чорноморську ініціативу", – пояснив міністр.

Проте, на переконання Кулеби, така логіка дій ООН означає, що "в усіх питаннях, де вона пішла на поступки, будуть страждання та несправедливість".

Йому поставили питання: "Що Росія робить в ООН?", – на яке глава МЗС відповів: "Усі бояться".

"Я був в Африці. І, знаєте, спілкуєшся з різними людьми, і по очах бачиш, що вони хочуть, щоб ми наваляли Росії, щоб звільнитися від російського ярма, яке на них накинуте", – розповів Кулеба.

  • ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України піддали критиці організацію.
  • Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала Росію.

Читайте також: "Їх немає". Зеленський розкритикував ООН та Червоний Хрест за бездіяльність після підриву ГЕС

Мілана Головань
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