Работа зернового коридора под вопросом, решений о новых рейсах нет – представитель ООН

Совместный координационный центр в Стамбуле не смог 5 мая согласовать разрешения для новых судов участвовать в Черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Bloomberg.

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Хак уточнил, что несмотря на то, что СКЦ не смог сегодня согласовать разрешения для подключения к зерновой инициативе новых судов, ежедневные инспекции на ранее допущенных судах продолжаются.

Россия грозится выйти из зерновой инициативы с 18 мая. В апреле ее представители в СКЦ начали создавать препятствия для регистрации судов в зерновой инициативе и отказались работать по планам украинских портов. Это сократило включение новых судов в зерновой коридор.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.

4 мая глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Россию в желании "убить Черноморскую зерновую инициативу", которая позволяет Украине экспортировать зерно через одесские морские порты.

На 5 мая в Стамбуле намечалась встреча заместителей министров обороны Украины и РФ по зерновому соглашению.

Сергій Бережний

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