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Работа зернового коридора под вопросом, решений о новых рейсах нет – представитель ООН

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 20:54
Работа зернового коридора под вопросом, решений о новых рейсах нет – представитель ООН - Фото
Генсек ООН и судно с зерном (Фото - Twitter António Guterres)

Совместный координационный центр в Стамбуле не смог 5 мая согласовать разрешения для новых судов участвовать в Черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Bloomberg.

Хак уточнил, что несмотря на то, что СКЦ не смог сегодня согласовать разрешения для подключения к зерновой инициативе новых судов, ежедневные инспекции на ранее допущенных судах продолжаются.

Россия грозится выйти из зерновой инициативы с 18 мая. В апреле ее представители в СКЦ начали создавать препятствия для регистрации судов в зерновой инициативе и отказались работать по планам украинских портов. Это сократило включение новых судов в зерновой коридор.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.
Сергій Бережний
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