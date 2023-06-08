ООН надасть гуманітарну допомогу у зв'язку з диверсією РФ на Каховській ГЕС – МЗС

ООН спрямує допомогу для подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС. Про це повідомляє у спеціальній заяві Міністерство закордонних справ України.

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8 червня на зустрічі глави МЗС Дмитра Кулеби та гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун обговорили допомогу з боку ООН для подолання гуманітарних наслідків терористичного акту РФ на Каховській ГЕС.

МЗС дякує ООН за гуманітарну допомогу для постраждалих територій, але водночас вважає, що "масштаб руйнувань і страждань, заподіяних громадянам і тваринам, вимагає якісно іншого реагування".

У заяві йдеться, що ООН "невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей".

Також ООН сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, що працюватимуть на постраждалих від повені тимчасово окупованих територіях для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей.

Кулеба запевнив представника ООН, що Україна надає всі необхідні гарантії безпеки. Як тільки Росія надасть доступ і гарантії безпеки, загони ООН вирушать до постраждалих зон на тимчасово окупованих територіях з уже звільнених територій України.

Раніше Кулеба сказав, що ООН "мляво" реагує на терористичні дії Росії в Україні через те, що йде на компроміси, намагаючись цим розв'язувати одні проблеми, нехтуючи іншими.

ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України критикували організацію.

Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала про Росію.

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