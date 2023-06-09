Кулеба про ООН: Набрали в рот води. Якби це була дніпровська вода, поводились би інакше
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Організацію об'єднаних націй за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Кулебу запитали, чи є якийсь спосіб досягти того, щоб в ООН швидко й оперативно реагували хоча б на катастрофи такого масштабу як підрив ГЕС.
"Ну, давайте відверто. Швидко й оперативно – це не про міжнародні організації, у них своя бюрократія, свої стримвальні фактори. Я перепрошую за недипломатичний термін, але в ООН дуже конкретно… Гаразд, буду дипломатом. Помилилися", – сказав Кулеба.
На думку глави МЗС, в ООН "помилилися", коли в день теракту і злочину геноциду проти українців представники організації "святкували" день російської мови й жодним чином не коментували підрив ГЕС.
"Набрали в рот води щодо подій [в Україні]. Я думаю, якби вони набрали в рот дніпровської води, замішаної на машинному мастилі, крові, зі смородом мертвих тварин, – можливо, вони б трошки інакше себе поводили. Але, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, вони примудрилися цілий день мовчати і нічого не робити", – сказав Кулеба.
При цьому він наголосив, що офіс ООН, який працює саме в Україні, докладав зусиль і оперативно відправив невеличку команду в Херсон. Втім, за словами Кулеби, ця реакція була "неадекватною масштабу трагедії".
- ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України піддали критиці організацію.
- Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала Росію.
- Кулеба, відповідаючи на запитання, що не так з ООН, відповів: "Бажання розв'язувати одні проблеми за допомогою інших".
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