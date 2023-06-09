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Кулеба про ООН: Набрали в рот води. Якби це була дніпровська вода, поводились би інакше

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 21:16
Кулеба про ООН: Набрали в рот води. Якби це була дніпровська вода, поводились би інакше - Фото
Дмитро Кулеба (фото – МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Організацію об'єднаних націй за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Кулебу запитали, чи є якийсь спосіб досягти того, щоб в ООН швидко й оперативно реагували хоча б на катастрофи такого масштабу як підрив ГЕС.

"Ну, давайте відверто. Швидко й оперативно – це не про міжнародні організації, у них своя бюрократія, свої стримвальні фактори. Я перепрошую за недипломатичний термін, але в ООН дуже конкретно… Гаразд, буду дипломатом. Помилилися", – сказав Кулеба.

На думку глави МЗС, в ООН "помилилися", коли в день теракту і злочину геноциду проти українців представники організації "святкували" день російської мови й жодним чином не коментували підрив ГЕС.

"Набрали в рот води щодо подій [в Україні]. Я думаю, якби вони набрали в рот дніпровської води, замішаної на машинному мастилі, крові, зі смородом мертвих тварин, – можливо, вони б трошки інакше себе поводили. Але, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, вони примудрилися цілий день мовчати і нічого не робити", – сказав Кулеба.

При цьому він наголосив, що офіс ООН, який працює саме в Україні, докладав зусиль і оперативно відправив невеличку команду в Херсон. Втім, за словами Кулеби, ця реакція була "неадекватною масштабу трагедії".

  • ООН у день підриву Каховської ГЕС російськими окупантами привітала у своєму Twitter-акаунті з "днем російської мови". У МЗС України піддали критиці організацію.
  • Пізніше ООН відреагувала на вибух Каховської ГЕС, але ніяк не згадала Росію.
  • Кулеба, відповідаючи на запитання, що не так з ООН, відповів: "Бажання розв'язувати одні проблеми за допомогою інших".

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Оксана Житнюк
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Дмитро КулебаООНГЕСкаховська гес
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