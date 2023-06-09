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Кулеба об ООН: Набрали в рот воды. Если бы это была днепровская вода, вели бы себя иначе

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 21:16
Кулеба об ООН: Набрали в рот воды. Если бы это была днепровская вода, вели бы себя иначе - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал Организацию объединенных наций за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" день русского языка. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Кулебу спросили, есть ли способ достичь того, чтобы в ООН быстро и оперативно реагировали хотя бы на катастрофы такого масштаба как подрыв ГЭС.

"Ну, давайте откровенно. Быстро и оперативно – это не о международных организациях, у них своя бюрократия, свои сдерживающие факторы. Я извиняюсь за недипломатический термин, но в ООН очень конкретно… Ладно, буду дипломатом. Ошиблись", – сказал Кулеба.

По мнению главы МИД, в ООН "ошиблись", когда в день теракта и преступления геноцида против украинцев представители организации "праздновали" день русского языка и никак не комментировали подрыв ГЭС.

"Набрали в рот воды по поводу событий [в Украине]. Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови, с вонью мертвых животных, – возможно, они бы немного иначе себя вели. Но, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, они умудрились целый день молчать и ничего не делать", – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что офис ООН, работающий именно в Украине, прилагал усилия и оперативно отправил небольшую команду в Херсон. Однако, по словам Кулебы, эта реакция была "неадекватной масштабу трагедии".

  • ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины раскритиковали организацию.
  • Позже ООН отреагировала на взрыв Каховской ГЭС, но никак не вспомнила о России.
  • Кулеба, отвечая на вопрос, что не так с ООН, ответил: "Желание решать одни проблемы за счет других".

Читайте также: "Их нет". Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС

Оксана Житнюк
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ООНдмитрий кулебаГЭСкаховская гэс
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