Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА

За минувшие сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За прошедшие сутки противник совершил – 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", – говорится в сообщении.

По информации Прокудина, россияне три раза обстреляли Херсон – 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

Три человека погибли, еще трое получили ранения.

9 марта российские террористы обстреляли Херсон, попали в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека.

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Наталія Медведєва

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