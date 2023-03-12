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Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 08:43
Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА - Фото
Херсон (иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник совершил – 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", – говорится в сообщении.

По информации Прокудина, россияне три раза обстреляли Херсон – 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

Три человека погибли, еще трое получили ранения.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили семь лодок с оккупантами возле Херсона – ВСУ

Наталія Медведєва
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обстрел война Херсон
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