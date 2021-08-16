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Хищение 27 млн грн. Подозреваемый заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 17:52
Хищение 27 млн грн. Подозреваемый заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог - Фото
Сергей Коренев (фото - facebook.com/sn.korenev)

Из СИЗО после внесения залогов на общую сумму около 6 млн грн вышли заместитель мэра Николаева Сергей Коренев и трое его предполагаемых сообщников, которых подозревают в хищении из бюджета 27 млн грн. Об этом пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила корреспонденту LIGA.net.

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Она уточнила, что на прошлой неделе за Коренева внесли 3,5 млн грн, за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брижатого – около 1 млн грн, за депутата Одесского горсовета и директора частной фирмы Марину Лозовенко — 1,4 млн грн, за директора частного предприятия Геннадия Свиридова – 272 000 грн.

По словам представителя ВАКС, Коренева суд обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. На других подозреваемых также возложены определенные обязанности.

  • 11 августа НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы, по которой общине Николаева был нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн. Заместитель мэра Николаева, первый замдиректора одного из департаментов Николаевского горсовета и директора шести частных компаний подозреваются в хищении во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.
  • 12 августа Высший антикоррупционный суд арестовал Коренева с возможностью залога в 3,5 млн грн. 
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Николаев хищение Сергей Коренев
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