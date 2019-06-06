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06.06.2019, 16:23

Хищения в Укроборонпроме: детективу НАБУ вручили подозрение

Хищения в Укроборонпроме: детективу НАБУ вручили подозрение - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы САП, подозрения получили также экс-гендиректор Харьковского бронетанкового и его зам

Детективу Национального антикоррупционного бюро Евгению Завгороднему получил подозрение в деле хищения на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Громадське.

По его словам, детективы НАБУ неэффективно расследовали хищения на Харьковском бронетанковом заводе.

"Вчера заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская сообщила детективу НАБУ по фамилии Завгородний, который расследовал дело с 2016 года», - рассказал генпрокурор.

Детектив НАБУ, по словам Луценко, назначал экспертизу по делу хищения на Харьковском бронетанковом заводе, но впоследствии ее отменил, вероятно под давлением руководства.

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге заявил, что бывшему гендиректору Харьковского бронетанкового завода и действующему его заместителю, который также занимает должность главного инженера, вручены подозрения в совершении преступления по статье о присвоении/растрате чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч.5 ст.101).

В феврале-марте 2019 года журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что "группировка Жукова-Гладковского" завышала в несколько раз ценник на поставки Укроборонпрому контрабандных деталей из РФ, и с таких сделок якобы получали откаты многие топ-чиновники в ОПК и правоохранительных органах.

В схеме якобы участвовали замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, директора заводов и представители правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" и уголовные дела против фигурантов схемы.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского.

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Теги: укроборонпром, олег гладковский, набу, гпу, юрий луценко
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