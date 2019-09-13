"Снова пронесло". Еще одно дело против Холодницкого закрыто - ЦПК

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по жалобе Центра противодействия коррупции. Об этом сообщается в Facebook общественной организации.

"Холодницкого снова пронесло. Квалифкомиссия прокуроров закрыла производство по жалобе ЦПК, в которой мы просили наказать руководителя САП за нарушения в декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КДКП закрыла дисциплинарное производство в отношении руководителя САП из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

10 июня 2019 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя САП Холодницкого по заявлению ЦПК.

В январе Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

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