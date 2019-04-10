Холодницкий не собирается в отставку в случае смены власти

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не планирует подавать в отставку, если после выборов власть поменяется. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Никто не дождется, чтобы я ушел в отставку... Холодницкий может уйти в отставку в двух случаях, когда завершится срок полномочий и когда он захочет этого сам", - сказал он.

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6 марта глава САП заявил, что призыв американского посла Мари Йованович к властям Украины уволить его является недопустимым вмешательством во внутренние дела другого государства.