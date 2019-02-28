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28.02.2019, 11:37

Холодницкий отреагировал на скандальное решение КСУ

Холодницкий отреагировал на скандальное решение КСУ - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры назвал решение суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам"

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Около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора вследствие признания неконституционной ст. 368-2 УК, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

"Сейчас изучаем ЕРДР, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

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По его словам, если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора.

"Когда обвинительный акт уже в суде - соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса", - отметил Холодницкий.

Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК "ударом по реформам".

"Учитывая, что некоторые депутаты комментируют как несовершенный закон, который сами же принимали, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - считает руководитель САП.

"Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - добавил он.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

27 февраля Конституционный суд опубликовал текст своего решения, которым декриминализировал незаконное обогащение.

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Теги: Назад Холодницкий, незаконное обогащение, кс
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