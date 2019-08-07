Hromadske vs C14. В ОБСЕ разочарованы решением суда

Суд (фото - pixabay.com)

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда Киева, который удовлетворил иск общественной организации С14 против телеканала Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская". Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент в стране и может создать препятствия для журналистской работы", - отметил Дезир.

Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, не опасаясь экономических репрессий или наказаний.

"Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено после апелляции", - добавил представитель ОБСЕ.