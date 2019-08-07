Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Hromadske vs C14. В ОБСЕ разочарованы решением суда

Hromadske vs C14. В ОБСЕ разочарованы решением суда - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
07.08.2019, 22:12

Такое решение создает вредный прецедент, считает представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда Киева, который удовлетворил иск общественной организации С14 против телеканала Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская". Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я занимаюсь этим решением суда в Украине, поскольку оно создает вредный прецедент в стране и может создать препятствия для журналистской работы", - отметил Дезир.

Он отметил, что журналисты должны иметь возможность работать, не опасаясь экономических репрессий или наказаний.

"Это решение является угрозой критической независимой журналистике, и я надеюсь, что оно будет отменено после апелляции", - добавил представитель ОБСЕ.

  • 6 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск С14 против Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская организация". В телеканале заявляют, что решение будет обжаловано.
  • Общественная организация С14 подала в суд против телеканала "на защиту чести, достоинства и деловой репутации" в июле 2018 года. 
  • В марте украинские организации С14 и Нацдружины/Нацкорпус были названы в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США "группами ненависти"
Напишите нам
обсе свобода слова C14 hromadske
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 