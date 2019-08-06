Hromadske проиграли суд С14: последних не признали "неонацистами"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск общественной организации С14 против телеканала Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская организация". Об этом телеканал сообщает на своем сайте.
Как сообщает Hromadske, решение по делу вынесла судья Юлия Картавцева.
Судья отметила, что информация, распространенная телеканалом "вредит репутации" С14 и обязала Hromadske опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3 500 грн судебного сбора.
В телеканале заявляют, что решение будет обжаловано.
С14 отказались комментировать решение суда.
Адвокат общественной организации заявлял в суде, что С14 - это "националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская".
По его словам, Hromadske навредило деловой репутации С14, назвав их "неонацистами".
Общественная организация С14 подала в суд против телеканала "на защиту чести, достоинства и деловой репутации" в июле 2018 года.
Ранее украинские организации С14 и Нацдружины/Нацкорпус были названы в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США "группами ненависти".