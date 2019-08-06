Hromadske проиграли суд С14: последних не признали "неонацистами"

Суд (фото - pixabay.com)

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск общественной организации С14 против телеканала Hromadske из-за публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская организация". Об этом телеканал сообщает на своем сайте.

Как сообщает Hromadske, решение по делу вынесла судья Юлия Картавцева.

Судья отметила, что информация, распространенная телеканалом "вредит репутации" С14 и обязала Hromadske опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3 500 грн судебного сбора.

В телеканале заявляют, что решение будет обжаловано.