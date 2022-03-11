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"Хватит говорить. Люди умирают". Республиканцы призвали Байдена передать Украине МиГ-29

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 04:47
Джо Байден (фото - ЕРА)

В США сенаторы-республиканцы призвали администрацию американского президента Джо Байдена сменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 украинцам для борьбы с российским агрессором. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, 40 сенаторов от Республиканской партии подписали письмо сенаторов Джони Эрнста от Айовы и Митта Ромни от Юты, призывающих Байдена ответить на призыв президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если США не могут закрыть небо над Украиной, то могут по крайней мере отправить боевые самолеты для ВСУ.

"Хватит говорить. Люди умирают. Отправьте им самолеты, которые им нужны", — сказал Ромни на пресс-конференции на Капитолийском холме.

  • 6 марта в Белом доме заявили, что работают с Польшей над передачей польских истребителей МиГ-29 Украине.
  • 8 марта Польша предложила передать в распоряжение США все свои МиГ-29 с расчетом на дальнейшую передачу Украине.
  • 9 марта в Пентагоне отклонили предложение Польши.

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Оксана Житнюк
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