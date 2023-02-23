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Идея оставить РФ часть захваченных территорий ни к чему хорошему не приведет – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 22:54
Идея оставить РФ часть захваченных территорий ни к чему хорошему не приведет – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)

Если кто-то из партнеров дает Кремлю надежду, что Россия сможет оставить себе какие-то захваченные территории, то это не приведет ни к чему хорошему ни для Украины, ни для России, ни для Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

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Отвечая на вопрос журналиста, может ли начатая Россией война закончиться отказом Украины от части территорий, которые сейчас временно оккупированы РФ, Зеленский сказал, что любые территориальные компромиссы будут означать сохранение угрозы безопасности. 

"Я бы хотел, чтобы мы вернули все наши территории. Я знаю, что это трудная миссия. Но для нашего государства это хорошо. Мало того, я считаю, что для выживания России это тоже важно – вернуть все захваченные территории... Потому что если они не отдают какую-то часть наших территорий, это сделает невозможным для следующих поколений любое сосуществование", – сказал президент.

"Если наши партнеры позволят им (России. – Ред) об этом думать и искать такие варианты – это ни к чему хорошему не приведет – ни в Украине, ни в России, ни в Европе. Потому что все поймут: значит, можно захватывать. Все-таки, если ты государство с сильным войском или с большим количеством людей, если у тебя есть ядерное оружие – в принципе, если очень настойчиво и долго воевать, то можно будет потом выйти на какое-то соглашение и унести какую-то часть территории", – пояснил Зеленский.

  • 17 февраля в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и что не существует никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории нашей страны.

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Сергій Бережний
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