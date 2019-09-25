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Имена и обязанности. Чем займутся заместители Авакова

Имена и обязанности. Чем займутся заместители Авакова - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.09.2019, 13:11

Ранее министр внутренних дел мог иметь не более пяти заместителей. Сейчас из стало больше.

Правительство назначило министру внутренних дел Арсену Авакову шестерых заместителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

В пресс-службе сообщили имена новоназначенных заместителей, а также рассказали об их обязанностях:

- Сергей Яровой - первый заместитель. Будет обеспечивать формирование и реализацию политики в сфере общественной безопасности и порядка, координацию деятельность правоохранительных органов и военного формирования в этом направлению;

- Татьяна Ковальчук получила должность замминистра и будет обеспечивать формирование политики сотрудничества с органами Евросоюза и НАТО, отвечать за международное партнерство с иностранными правоохранительными органами;

- Сергей Гончаров займется обеспечением должного функционирования Единой информационной системы МВД, Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты, обеспечения полицейских жильем на условиях финансового лизинга, вопросами цифровой трансформации и развития процедур и подходов в предоставлении админуслуг;

- Катерина Павличенко замминистра, которая будет заниматься вопросами прав и свобод человека в деятельности органов системы МВД, соблюдением равных прав и возможностей мужчин и женщин, противодействию насилию в семье;

- Антон Геращенко будет отвечать за координацию деятельности МВД с Верховной Радой и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД. Отвечать за коммуникацию с общественностью и СМИ;

- Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации политики по контролю за оборотом наркотиков, противодействию наркомании и наркопреступности, а также партнерства и взаимодействия МВД с разными религиозными и конфессиональными группами.

  • Согласно постановлению правительства №710 от 11 октября 2016 года, глава МВД мог иметь не более пяти заместителей, включая одного первого и замминистра по вопросам евроинтеграции. 
  • Ранее Кабмин разрешил министру внутренних дел иметь семерых заместителей, включая одного первого.
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арсен аваков антон геращенко сергей яровой заместители
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