"Информационный коллапс". Появилось разъяснение о сигналах тревоги в системах оповещения
Приложение "Воздушная тревога" версии 4.0. извещает о пяти типах тревог: воздушная тревога, артобстрел, уличные бои, химическая и радиационная опасность. Об этом сообщили разработчики приложения.
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"Мы выходим с этим релизом из-за случившегося вчера информационного коллапса", – сообщили разработчики.
Как отмечается, уведомления для каждого типа тревоги (воздушная тревога, артобстрел, уличные бои, химическая и радиационная опасность) уникальны в приложении и отличаются соответствующим голосовым сообщением и звуковым сигналом.
"Эти сигналы остались неизменными и управляются областными администрациями", – говорится в сообщении.
Разработчики призывали украинцев внимательно относиться к сообщениям в СМИ и соцсетях об изменении сигналов тревог в общих системах оповещения, в том числе уличных сирен.
Они рассказали о хронологии событий, которые привели к путанице;
- в TikTok появилось видео о различных сигналах тревог приложения;
- Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал заявление об обновлении сигналов воздушной тревоги и позже опроверг некорректные трактовки этой новости некоторыми СМИ;
- в СМИ продолжили распространяться новости с TikTok-видео о различных сигналах тревог приложения и ссылкой на информацию от Центра противодействия дезинформации, которую уже опровергли.
"Мы распространили информацию о том, что видео пользователя TikTok – это фейк, имея в виду, что сигналы, демонстрируемые в видео, соответствуют только приложению, а не общим системам оповещения, как это было воспринято аудиторией. Просим прощения, что запутали вас", – говорится в сообщении.
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