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Инцидент с нардепом Слуги народа. В полиции отстранили патрульных и их руководителей

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 15:12
Инцидент с нардепом Слуги народа. В полиции отстранили патрульных и их руководителей - Фото
Евгений Брагар (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Полиция отстранила патрульных, которые участвовали в инциденте с остановкой автомобиля депутата Слуги народа Евгения Брагара. Также отстранены их непосредственные руководители, сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, сейчас идет служебное расследование –  Департамент внутренней безопасности Нацпола собирает все видеозаписи и свидетельства. Участвовавшие в инциденте патрульные и их непосредственные руководители – отстранены.

"Бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы", – отметил Клименко.

Глава Нацпола также добавил, что встретился с Брагаром и выслушал его позицию.

  • Вчера Брагар сообщил, что патрульные остановили его автомобиль, якобы требовали взятку при выключенных бодикамерах, обвиняли его в якобы наркотическом опьянении и повезли на экспертизу к наркологу, результат которой будет через неделю. Нардеп заявил, что запрещенных веществ не употреблял и прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат. 
  • В полиции ответили, что начали служебное расследование и проверят законность действий патрульных.

 

Марк Сировой
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Игорь Клименко полиция наркотики патрульные Евгений Брагар
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