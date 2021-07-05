Инцидент с нардепом Слуги народа. В полиции отстранили патрульных и их руководителей

Полиция отстранила патрульных, которые участвовали в инциденте с остановкой автомобиля депутата Слуги народа Евгения Брагара. Также отстранены их непосредственные руководители, сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, сейчас идет служебное расследование – Департамент внутренней безопасности Нацпола собирает все видеозаписи и свидетельства. Участвовавшие в инциденте патрульные и их непосредственные руководители – отстранены.

"Бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы", – отметил Клименко.

Глава Нацпола также добавил, что встретился с Брагаром и выслушал его позицию.

Вчера Брагар сообщил, что патрульные остановили его автомобиль, якобы требовали взятку при выключенных бодикамерах, обвиняли его в якобы наркотическом опьянении и повезли на экспертизу к наркологу, результат которой будет через неделю. Нардеп заявил, что запрещенных веществ не употреблял и прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

В полиции ответили, что начали служебное расследование и проверят законность действий патрульных.

Марк Сировой

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