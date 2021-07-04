Нардепа от Слуги народа заподозрили в вождении автомобиля под действием наркотиков

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Вчера, 3 июля, патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором ехал народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар, и заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом Брагар сообщил в Facebook.

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По словам нардепа, правоохранители остановили автомобиль, потому что на его заднем номере не работала лампочка подсветки.

Брагар заявил, что полицейские ему не представились и при выключенных боди-камерах якобы намекали на то, что надо дать взятку.

Как рассказал нардеп, взятку он дать отказался, и после этого патрульные якобы обвинили его в том, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Брагар сообщил, что правоохранители привезли его к врачу-наркологу на экспертизу, результат которой будет готов через неделю.

Народный депутат добавил, что после этого он прошел параллельный независимый тест на наркотики, который дал отрицательный результат.

ОБНОВЛЕНО В 20:40

В департаменте патрульной полиции сообщили, что проверят законность действий патрульных, остановивших автомобиль нардепа Брагара в Киеве, по информации о нарушениях, изложенной в его публикации.

31 января 2020 года Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, для того, чтобы оплатить коммунальные платежи.

В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

Президент Владимир Зеленский в связи с этим инцидентом заявил, что Брагар "умный, но очень молодой".

Наталия Медведева

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