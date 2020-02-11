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Коммуналка за собаку. Зеленский: Брагар умный, но очень молодой

Коммуналка за собаку. Зеленский: Брагар умный, но очень молодой - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)
11.02.2020, 15:15

Президент объяснил, что Слуга народа должна расставаться с людьми, которые "не могут быть лицом партии", но в случае с Брагаром нужно "посмотреть"

Президент Владимир Зеленский считает некрасивым инцидент с депутатом Слуги народа Евгением Брагаром, который предлагал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, однако полагает, что нардеп мог неудачно высказаться в силу молодого возраста. Об этом глава государства заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"В этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", - сказал президент.

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Зеленский также добавил, что чувствует вину, когда кто-то из депутатов Слуги народа "зашкваривается".

  • 31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
  • В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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