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Зеленский вмешался в ситуацию женщины с собакой и коммуналкой

Зеленский вмешался в ситуацию женщины с собакой и коммуналкой - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.02.2020, 09:32

В Кабмине посчитали, что Любов Колюча, которой советовали продать собаку, должна платить 300-350 гривень в месяц благодаря субсидии

Президент Владимир Зеленский еще в пятницу поручил Кабмину разобраться с ситуацией вокруг Любви Колючей, которой нардеп от Слуги народа Евгений Брагар на ТВ посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных платежей. Об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает", - заявила Ковалив.

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По ее словам, эта семья "с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3500 гривень, что в среднем позволило им платить не более чем 300-350 гривень в месяц за коммунальные услуги".

Ковалив добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Колючей. Это планируют сделать при помощи программ энергоэффективности и замены котлов.

  • 31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
  • В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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