Зеленский вмешался в ситуацию женщины с собакой и коммуналкой

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский еще в пятницу поручил Кабмину разобраться с ситуацией вокруг Любви Колючей, которой нардеп от Слуги народа Евгений Брагар на ТВ посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных платежей. Об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает", - заявила Ковалив.

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По ее словам, эта семья "с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3500 гривень, что в среднем позволило им платить не более чем 300-350 гривень в месяц за коммунальные услуги".

Ковалив добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Колючей. Это планируют сделать при помощи программ энергоэффективности и замены котлов.

31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

посоветовал В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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