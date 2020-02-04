Зеленский вмешался в ситуацию женщины с собакой и коммуналкой

Президент Владимир Зеленский еще в пятницу поручил Кабмину разобраться с ситуацией вокруг Любви Колючей, которой нардеп от Слуги народа Евгений Брагар на ТВ посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных платежей. Об этом заявила замглавы Офиса Президента Юлия Ковалив в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы получили информацию о платежках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает", - заявила Ковалив.
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По ее словам, эта семья "с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3500 гривень, что в среднем позволило им платить не более чем 300-350 гривень в месяц за коммунальные услуги".
Ковалив добавила, что задача власти - уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Колючей. Это планируют сделать при помощи программ энергоэффективности и замены котлов.
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