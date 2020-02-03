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Пенсионерка ответила депутату, предложившему ей продать собаку

Пенсионерка ответила депутату, предложившему ей продать собаку - Фото
Евгений Брагар (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)
03.02.2020, 11:51

Любов Колюча считает, что Евгений Брагар "просто себя опозорил"

Пенсионерка Любов Колюча, которой депутат от Слуги народа Евгений Брагар на ТВ предложил продать собаку для оплаты коммунальных платежей, не услышала его ответ в прямом эфире, поскольку была занята готовкой. Когда ей начали звонить односельчане и журналисты, она не поверила, "что такое можно было сказать на всю страну". Об этом пишет BBC News Україна

"Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, что и где говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в Слуге народа", - заявила она. 

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По ее мнению, нардеп мог просто сказать, "что у нас тяжелое положение, что как-то оно да и будет, что будем помощь выделять": "Тем более за них мы голосовали, им мы поверили. А теперь доверия никакого".

Ее собаке по кличке Шарик 14 лет, она беспородная и слепая, а продавать питомца пенсионерка не планирует.

BBC сообщает, что в воскресенье вечером Брагар лично позвонил Колючей и извинился за свои слова.

  • 31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
  • В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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