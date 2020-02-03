Пенсионерка ответила депутату, предложившему ей продать собаку

Евгений Брагар (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Пенсионерка Любов Колюча, которой депутат от Слуги народа Евгений Брагар на ТВ предложил продать собаку для оплаты коммунальных платежей, не услышала его ответ в прямом эфире, поскольку была занята готовкой. Когда ей начали звонить односельчане и журналисты, она не поверила, "что такое можно было сказать на всю страну". Об этом пишет BBC News Україна.

"Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, что и где говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в Слуге народа", - заявила она.

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По ее мнению, нардеп мог просто сказать, "что у нас тяжелое положение, что как-то оно да и будет, что будем помощь выделять": "Тем более за них мы голосовали, им мы поверили. А теперь доверия никакого".

Ее собаке по кличке Шарик 14 лет, она беспородная и слепая, а продавать питомца пенсионерка не планирует.

BBC сообщает, что в воскресенье вечером Брагар лично позвонил Колючей и извинился за свои слова.

31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

посоветовал В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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