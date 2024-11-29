Инженер предприятия Энергоатома подделал бронь для почти полтысячи человек – источник

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении ведущему инженеру одного из филиалов государственного предприятия – по данным следствия, его разоблачили на оформлении фейкового бронирования военнообязанных мужчин. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе заявил, что речь идет об одном из предприятий Энергоатома, в компании пока не комментируют.

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ГБР утверждает: фигурант имел доступ к приказам Минэкономики, на основе которых принимались решения о бронировании, изготовлял фейковые выписки из соответствующих документов и вносил в них ложные данные, что его "клиенты" якобы работают на различных госпредприятиях критической инфраструктуры и вроде бы подпадают под отсрочку на шесть месяцев.

Также, утверждают правоохранители, мужчина изготовлял поддельные документы о принадлежности предприятий к категории критически важных, а еще о бронировании их работников.

Официально ГБР указывает, что задержанный мужчина работает в филиале ГП, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере. Собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет об одном из предприятий Энергоатома – редакция направила информационный запрос национальной компании и опубликует ее позицию, как только получит ответ.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Правоохранители установили: в общей сложности подделаны документы относительно работников 12 предприятий – 454 граждан, в зависимости от сложности такая "услуга" стоила от $200 до $2000.

Изготовленные подозреваемыми документы использовались при проверке военно-учетных документов, вносились в Госреестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении границы, добавляет ГБР.

Правоохранители отмечают, что провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся незаконной схемой.

Ведомство отмечает: такие махинации нанесли ущерб законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям во время действия военного положения – по соответствующей статье ему и сообщили о подозрении.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.

Продолжаются следственные действия, чтобы установить других граждан и юридических лиц, для которых поддельные документы, а также правоохранители проверяют возможную причастность к схеме других лиц, в частности служащих министерств и районных военкоматов.