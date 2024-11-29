Інженер підприємства Енергоатому підробив бронь від мобілізації майже пів тисячі людей – джерело

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру провідному інженеру однієї з філій державного підприємства – за даними слідства, його викрили на оформленні фейкового бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі заявив, що йдеться про одне з підприємств Енергоатому, в компанії поки не коментують.

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ДБР стверджує: фігурант мав доступ до наказів Мінекономіки, на основі яких ухвалювалися рішення щодо бронювання, виготовляв фейкові витяги з відповідних документів й вносив у них неправдиві дані, що його "клієнти" нібито працюють на різних держпідприємствах критичної інфраструктури та буцімто підпадають під відстрочку на шість місяців.

Також, стверджують правоохоронці, чоловік виготовляв підроблені документи стосовно приналежності підприємств до категорії критично важливих, а ще стосовно бронювання їх працівників.

Офіційно ДБР вказує, що затриманий чоловік працює у філії ДП, яке належить до критичної інфраструктури в енергетичній сфері. Співбесідник LIGA.net повідомив, що йдеться про одне з підприємств Енергоатому – редакція скерувала інформаційний запит до національної компанії та опублікує її позицію, щойно отримає відповідь.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Правоохоронці встановили: загалом підроблено документи стосовно працівників 12 підприємств – 454 громадян, залежно від складності така "послуга" коштувала від $200 до $2000.

Виготовлені підозрюваним документи використовувалися під час перевірки військово-облікових документів, вносилися до Держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а до того ж використовувалися у разі перетину кордону, додає ДБР.

Правоохоронці зауважують, що провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп'ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, які скористались незаконною схемою.

Відомство наголошує: такі махінації завдали шкоди законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час дії воєнного стану – за відповідною статтею йому й повідомили про підозру.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми.

Тривають слідчі дії, щоб встановити інших громадян та юридичних осіб, для яких були підроблені документи, а також правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб, зокрема службовців міністерств та районних військкоматів.