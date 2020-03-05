Депутат Ионушас прокомментировал возможность своего назначения генпрокурором

Сергей Ионушас (фото - Юрий Смирнов)

Президент Владимир Зеленский пока не вносил представление о назначении на должность генерального прокурора народного депутата от Слуги народа Сергея Ионушаса. Об этом он сам сказал в кулуарах Рады, передает hromadske.

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На вопрос, готов ли он стать генпрокурором, депутат ответил: "Я считаю, что на этот вопрос должен отвечать кандидат, когда будет внесено представление Владимиром Александровичем".

На реплику журналистки о том, что, по словам главы фракции Давида Арахамии, фракция единогласно поддержала кандидатуру Ионушаса, он ответил: "Согласно Конституции, представление вносит президент Украины. Это его решение. А Рада или фракция либо поддерживают это решение, либо нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича".

Ионушас сообщил, что его кандидатуру на заседании фракции СН выдвинул один из его коллег, но отказался сказать, кто именно.

Депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас заявив, що Зеленський не вносив подання про призначення його генеральним прокурором pic.twitter.com/aXpbmFvajL — hromadske (@HromadskeUA) March 5, 2020

Сегодня депутаты Рады поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке . Это повлечет его увольнение с должности.

Источники LIGA.net сообщают , что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора. До избрания в Раду Ионушас был директором юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Согласно информации на сайте фирмы, Владимир Зеленский "ее рекомендует".