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Депутат Ионушас прокомментировал возможность своего назначения генпрокурором

Депутат Ионушас прокомментировал возможность своего назначения генпрокурором - Фото
Сергей Ионушас (фото - Юрий Смирнов)
05.03.2020, 21:39

Депутат от Слуги народа Сергей Ионушас сказал, что еще нет соответствующего представления президента Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский пока не вносил представление о назначении на должность генерального прокурора народного депутата от Слуги народа Сергея Ионушаса. Об этом он сам сказал в кулуарах Рады, передает hromadske.

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На вопрос, готов ли он стать генпрокурором, депутат ответил: "Я считаю, что на этот вопрос должен отвечать кандидат, когда будет внесено представление Владимиром Александровичем".

На реплику журналистки о том, что, по словам главы фракции Давида Арахамии, фракция единогласно поддержала кандидатуру Ионушаса, он ответил: "Согласно Конституции, представление вносит президент Украины. Это его решение. А Рада или фракция либо поддерживают это решение, либо нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича".

Ионушас сообщил, что его кандидатуру на заседании фракции СН выдвинул один из его коллег, но отказался сказать, кто именно.

  • Сегодня депутаты Рады поддержали постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлечет его увольнение с должности.
  • Источники LIGA.net сообщают, что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора. До избрания в Раду Ионушас был директором юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Согласно информации на сайте фирмы, Владимир Зеленский "ее рекомендует".

Ребрина Вадим
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Слуга народа генпрокурор руслан рябошапка Сергей Ионушас
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