Депутат Ионушас прокомментировал возможность своего назначения генпрокурором

Президент Владимир Зеленский пока не вносил представление о назначении на должность генерального прокурора народного депутата от Слуги народа Сергея Ионушаса. Об этом он сам сказал в кулуарах Рады, передает hromadske.
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На вопрос, готов ли он стать генпрокурором, депутат ответил: "Я считаю, что на этот вопрос должен отвечать кандидат, когда будет внесено представление Владимиром Александровичем".
На реплику журналистки о том, что, по словам главы фракции Давида Арахамии, фракция единогласно поддержала кандидатуру Ионушаса, он ответил: "Согласно Конституции, представление вносит президент Украины. Это его решение. А Рада или фракция либо поддерживают это решение, либо нет. Если мы говорим о решении, то эта инициатива может быть и должна быть исключительно со стороны Владимира Александровича".
Ионушас сообщил, что его кандидатуру на заседании фракции СН выдвинул один из его коллег, но отказался сказать, кто именно.
Депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас заявив, що Зеленський не вносив подання про призначення його генеральним прокурором pic.twitter.com/aXpbmFvajL— hromadske (@HromadskeUA) March 5, 2020