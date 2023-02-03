ИПСО врага. Киберполиция опровергла "продажу" украинского ребенка в РФ для интимных услуг

Информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине ребенка – это очередная информационно-психологическая операция оккупантов. Об этом заявили в Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Киберполиция и оперативные службы проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что ребенок, которого якобы "продавали" для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду.

"Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в России появилось именно на одном из закрытых российских Telegram-каналов. После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена", – сообщают правоохранители.

В полиции подчеркнули, что в ходе проверки выяснилось, что "похищенный в Украине мальчик" на самом деле под наблюдением мамы работает в РФ моделью, рекламирует одежду и обувь, и фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому кто угодно мог использовать его для создания желаемого контента.

"Нацполиция в очередной раз отмечает, что РФ всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов – яркое тому подтверждение", – заявили в полиции.

Правоохранители также напомнили о чат-боте в Telegram, куда можно сообщать о фейковых ресурсах, которые проверяются модераторами для последующей блокировки.

Вчера омбдусмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на неназванные Telegram-каналы, заявил, что в РФ якобы снимают видео сексуального характера с похищенными украинскими детьми. Он попросил украинских правоохранителей отреагировать на эту информацию.

Читайте также: В ВСУ подсказали, как отличить вбросы врага от реальных антикоррупционных расследований

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.