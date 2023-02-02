Омбудсмен заявил, что в РФ якобы предлагают за деньги интим с украинскими детьми-сиротами

Омбдусмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на неназванные Telegram-каналы, заявил, что россияне похищают украинских детей и якобы снимают с ними видео сексуального характера.

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Лубинец опубликовал скриншоты переписки, в которой некто по имени Сергей присылает фото ребенка, предлагает несколько часов интима "с приемными мелкими", уточняя, что речь идет об украинских детях.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 000 рублей (130 000 грн). В переписке указано, что дети из Украины у них нет родственников", – отметил Лубинец.

Омбудсмен заявил, что РФ "коварно похищает, убивает, депортирует и насилует" украинских детей. Он призвал киберполицию, Нацполицию и Офис генпрокурора отреагировать.

В конце августа МИД сообщал, что более 1000 украинских детей из Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще свыше 300 детей содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края.

По данным ГУР и МИД, на временно оккупированных территориях российские оккупанты навязывают украинским детям паспорта России и угрожают их родителям.

По данным Офиса генпрокурора на конец октября 2022-го, установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

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Оксана Житнюк

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