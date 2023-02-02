В ВСУ подсказали, как отличить вбросы врага от реальных антикоррупционных расследований

Частично отличить антикоррупционные материалы от "вбросов" фейков и дезинформации можно простым способом: посмотрев, есть ли у материала реальный автор. Об этом в эфире ТК "Киев" рассказал полковник Тарас Дзюба, главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

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Ведущая спросила, как отличить, когда речь идет о реальном антикоррупционном расследовании, а когда это – ИПСО противника или недоброжелателей.

Речь в беседе шла о волне антикоррупционных чисток в начале 2023 года в органах власти, в том числе в Минобороны: эти события происходят на фоне подготовки России к новому масштабному наступлению.

Разведка в конце января предупредила об активизации вражеской пропаганды, в частности о точечных информационно-психологических спецоперациях (ИПСО) россиян против военно-политического руководства Украины с целью их дискредитации, дестабилизации и разочарования объединенного против оккупантов народа.

Дзюба ответил: если проведено журналистское расследование, у него всегда будет автор – "с ним можно пообщаться, согласиться или не согласиться".

"Если это "вброс" – автора не будет. Его будут комментировать лица, которые не имеют никакого отношения к любому расследованию: Скабеева, Соловьев, Кива, Азаров, Медведчук", – сказал полковник.

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По его словам, комментировать "может только автор", потому что он подает соответствующий запрос, на который приходит ответ, далее автор расследования получает материал для статьи – и "трактует его, как считает нужным", после чего публикует от своего имени.

"Если такого нет — сразу отметайте. Даже не комментируйте. Это вброс, 99%, что это используется вражеским ИПСО", – сказал Дзюба.

Совет военнослужащего не затрагивает такие темы, как "джинса", манипуляция автором "вслепую" или его осознанное искривление фактов, "сливы" компромата в "нужное" заказчику время и другие методики влияния на целевую аудиторию.

1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставки матресурсов МО.

Также сообщено о подозрении недавно уволенному заму главы МО, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

И.о. главы департамента военно-технической политики МО Лиев на фоне скандала в Сети написал заявление на увольнение.

В Минобороны отреагировали на эти подозрения.

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Євген Пилипенко

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