В ВСУ подсказали, как отличить вбросы врага от реальных антикоррупционных расследований
Частично отличить антикоррупционные материалы от "вбросов" фейков и дезинформации можно простым способом: посмотрев, есть ли у материала реальный автор. Об этом в эфире ТК "Киев" рассказал полковник Тарас Дзюба, главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
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Ведущая спросила, как отличить, когда речь идет о реальном антикоррупционном расследовании, а когда это – ИПСО противника или недоброжелателей.
Речь в беседе шла о волне антикоррупционных чисток в начале 2023 года в органах власти, в том числе в Минобороны: эти события происходят на фоне подготовки России к новому масштабному наступлению.
Дзюба ответил: если проведено журналистское расследование, у него всегда будет автор – "с ним можно пообщаться, согласиться или не согласиться".
"Если это "вброс" – автора не будет. Его будут комментировать лица, которые не имеют никакого отношения к любому расследованию: Скабеева, Соловьев, Кива, Азаров, Медведчук", – сказал полковник.
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По его словам, комментировать "может только автор", потому что он подает соответствующий запрос, на который приходит ответ, далее автор расследования получает материал для статьи – и "трактует его, как считает нужным", после чего публикует от своего имени.
"Если такого нет — сразу отметайте. Даже не комментируйте. Это вброс, 99%, что это используется вражеским ИПСО", – сказал Дзюба.
Совет военнослужащего не затрагивает такие темы, как "джинса", манипуляция автором "вслепую" или его осознанное искривление фактов, "сливы" компромата в "нужное" заказчику время и другие методики влияния на целевую аудиторию.
- 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставки матресурсов МО.
- Также сообщено о подозрении недавно уволенному заму главы МО, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
- И.о. главы департамента военно-технической политики МО Лиев на фоне скандала в Сети написал заявление на увольнение.
- В Минобороны отреагировали на эти подозрения.
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