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Иран пока не передает России ракеты, опасается последствий для режима – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 23:11
Иран пока не передает России ракеты, опасается последствий для режима – ГУР - Фото
Иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)

Москва и Тегеран предварительно договорились о поставках баллистических ракет, но Иран начал опасаться, что эта сделка нанесет ему ущерб. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

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Как сообщил представитель ГУР, поставки иранских дронов России продолжаются, но баллистические ракеты Кремль получить пока никак не может.

Юсов сказал, что, по данным разведки, в руководстве Ирана далеко не все довольны сотрудничеством с Кремлем, так как осознают, что такое сотрудничество может нанести серьезный урон режиму аятолл.

В целом ситуация с поставками Ираном ракет остается неопределенной и может измениться под воздействием новых обстоятельств.

  • По данным ГУР, Россия уже выпускает меньшее количество ракет по территории Украины за раз и вынуждена увеличивать интервалы между массированными ракетными атаками.  
Сергій Бережний
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Иран гур баллистические ракеты андрей юсов
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