Иран пока не передает России ракеты, опасается последствий для режима – ГУР

Москва и Тегеран предварительно договорились о поставках баллистических ракет, но Иран начал опасаться, что эта сделка нанесет ему ущерб. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

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Как сообщил представитель ГУР, поставки иранских дронов России продолжаются, но баллистические ракеты Кремль получить пока никак не может.

Юсов сказал, что, по данным разведки, в руководстве Ирана далеко не все довольны сотрудничеством с Кремлем, так как осознают, что такое сотрудничество может нанести серьезный урон режиму аятолл.

В целом ситуация с поставками Ираном ракет остается неопределенной и может измениться под воздействием новых обстоятельств.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

По данным ГУР, Россия уже выпускает меньшее количество ракет по территории Украины за раз и вынуждена увеличивать интервалы между массированными ракетными атаками.

Сергій Бережний

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