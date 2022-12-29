Иран пока не передает России ракеты, опасается последствий для режима – ГУР
29.12.2022, 23:11
Иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)
Москва и Тегеран предварительно договорились о поставках баллистических ракет, но Иран начал опасаться, что эта сделка нанесет ему ущерб. Об этом сказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
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Как сообщил представитель ГУР, поставки иранских дронов России продолжаются, но баллистические ракеты Кремль получить пока никак не может.
Юсов сказал, что, по данным разведки, в руководстве Ирана далеко не все довольны сотрудничеством с Кремлем, так как осознают, что такое сотрудничество может нанести серьезный урон режиму аятолл.
В целом ситуация с поставками Ираном ракет остается неопределенной и может измениться под воздействием новых обстоятельств.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- По данным ГУР, Россия уже выпускает меньшее количество ракет по территории Украины за раз и вынуждена увеличивать интервалы между массированными ракетными атаками.
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