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Испания и деньги. Нардепу Герасимову вручили обвинительный акт, дело ушло в суд – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 10:31
Испания и деньги. Нардепу Герасимову вручили обвинительный акт, дело ушло в суд – видео - Фото
Артур Герасимов (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

7 февраля нардепу вручили обвинительный акт за то, что он, как утверждает следствие, внес заведомо недостоверные сведения в ежегодную декларацию за 2020 год: не указал зарубежную недвижимость и деньги на банковских счетах. Дело направлено в суд, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Речь идет о сопредседателе фракции Европейской солидарности Артуре Герасимове, которому о подозрении в этом деле было сообщено еще 16 января.

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что он скрыл от декларирования около 8 млн грн.

"В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 228 000 евро, а также о наличии денежных активов в размере 1657 долларов США, которые были размещены на счетах в одном из украинских банков", – говорится в сообщении САП.

  • Журналисты "Схем" в 2021 году заявили, что у Герасимова есть квартира в Испании.
  • 16 января Герасимов заявил, что не должен был декларировать свою квартиру в Испании, поскольку она была куплена в начале его политической деятельности.
Мілана Головань
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коррупция Артур Герасимов европейская солидарность
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