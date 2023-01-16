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Один из лидеров Евросолидарности получил подозрение от НАБУ. Он ответил

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 17:20
Один из лидеров Евросолидарности получил подозрение от НАБУ. Он ответил - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Национальное антикоррупционное бюро в понедельник, 16 января, сообщило о подозрении депутату Верховной Рады, сопредседателю фракции политической партии Европейской солидарности Артуру Герасимову. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Следствие считает, что депутат внес недостоверные сведения в электронную декларацию за 2020 год, не указав недвижимость за границей и деньги на банковских счетах.

"Народный избранник не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп приобрел еще в 2013 году за 190 000 евро. Также незадекларированными оказались более $1600 на счетах в украинских банках", – говорится в сообщении НАБУ.

Ему инкриминируют ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

Расследование этих фактов Национальное антикоррупционное бюро начало по публикациям журналистов программы "Схемы", которые почти два года назад первыми заявили, что у Герасимова есть квартира в Испании.

Депутат уже отреагировал на сообщение НАБУ, заявив, что не должен был декларировать эту квартиру.

"Во-первых, "инкриминируемая" мне квартира была куплена в 2013 году, то есть до начала моей политической деятельности, до начала выборов и до того, как я был избран народным депутатом. На тот момент я занимался бизнесом и квартира была куплена на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не вызывает вопросов или сомнений. Второе. Тогда же в 2013 году, до начала политической деятельности, передал ее в дар родителям и они ею пользовались", – заявил депутат в комментарии, который распространила пресс-служба Европейской солидарности.

Он заявил, что готов доказать свою правоту в суде.

"И напоминаю, подозрения до сих пор не вручены: Коломойскому И., Тимошенко К., Резниченко В. и другим", – заявил депутат.

Андрій Водяний
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Артур Герасимов декларация набу недвижимость подозрение европейская солидарность
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