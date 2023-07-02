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Испания стала 21 страной, поддержавшей евроатлантическую перспективу Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2023, 07:29
Испания стала 21 страной, поддержавшей евроатлантическую перспективу Украины - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, 1 июля, подписали совместное заявление о поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины. Об этом сообщил Зеленский в своем обращении.

Испания стала 21 страной, которая поддержала перспективу вступления Украины в НАТО.

Кроме нее, это Бельгия, Дания, Эстония, Италия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция.

"Благодарен и тем государствам, с которыми у нас пока нет подобных совместных подписанных заявлений и деклараций, но которые абсолютно четко поддерживают Украину на пути в НАТО, а следовательно, поддерживающих приближение реального мира во всей Европе", – заявил Зеленский.

Андрей Водяный
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вступление в НАТОиспанияВладимир Зеленскийпедро санчес
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