Іспанія стала 21 країною, яка підтримала євроатлантичну перспективу України

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу, 1 липня, підписали спільну заяву про підтримки європейської та євроатлантичної перспективи України. Про це повідомив Зеленський у своєму зверненні.

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Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала перспективу вступу України до НАТО.

Крім неї, це Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.

"Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі", – заявив Зеленський.

89% українців хочуть, що Україна стала членом НАТО.

Україна подала заявку на членство в НАТО 30 вересня 2022 року і хоче отримати запрошення розпочати процес вступу на саміті альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

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