Италия намерена выйти из инициативы Китая "Один пояс, один путь" – Bloomberg

Италия дала понять США, что намерена до конца года выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс, один путь". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как отмечается, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что, хотя окончательное решение еще не принято, ее правительство выступает за выход из масштабной инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Италия присоединилась к инициативе Китая в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной Большой семерки в этом проекте.

Сообщается, что участие Италии будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим активно не выйдет из соглашения.

По словам источников, США оказали активное давление на Рим, чтобы тот занял публичную позицию по этому вопросу и отказался от соглашения с Китаем, поскольку Пекин поддерживает Россию, которая вторглась в Украину.

Дипломатические советники Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая, и, по словам источников, решение не будет обнародовано до начала саммита лидеров G-7 в Хиросиме, Япония, 19 мая.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру на сумму $900 млрд.

5 мая 2023 года министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины.

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Наталія Медведєва

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