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Глава МИД Китая встретился с Лавровым. Пообещал "координацию" с РФ по войне в Украине

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05.05.2023, 11:13
Глава МИД Китая встретился с Лавровым. Пообещал
Цинь Ган и Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины. Об этом он сообщил на встрече глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии, передает CNN.

По его словам, он сказал Лаврову, что Пекин будет "поддерживать связь и координацию" с Москвой во время "усилий по достижению политического урегулирования" войны РФ против Украины.

"Китай готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый политический вклад в политическое урегулирование кризиса", — сказал Цинь Ган.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война переговоры Сергей Лавров Цинь Ган
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