Глава МИД Китая встретился с Лавровым. Пообещал "координацию" с РФ по войне в Украине
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что КНР будет поддерживать "связь и координацию" по вопросу войны России против Украины. Об этом он сообщил на встрече глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии, передает CNN.
По его словам, он сказал Лаврову, что Пекин будет "поддерживать связь и координацию" с Москвой во время "усилий по достижению политического урегулирования" войны РФ против Украины.
"Китай готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый политический вклад в политическое урегулирование кризиса", — сказал Цинь Ган.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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