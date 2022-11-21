Италия продлит закон о поставках оружия Украине на 2023 год – министр
21.11.2022, 12:26
Гвидо Крозетто (Скриншот видео)
Правительство Италии обратится к парламенту с просьбой утвердить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года. Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Reuters.
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Как отмечается, сейчас правительство Рима может направлять помощь Украине без разрешения парламента на основании указа, срок действия которого истекает в конце года.
"Министерство обороны в ближайшее время предложит продлить аналогичную меру, распространив ее на весь 2023 год", – сказал Крозетто.
Он добавил, что Италия продолжит поставки оружия "в сроки и способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом".
- 8 ноября стало известно, что итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны.
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