Италия продлит закон о поставках оружия Украине на 2023 год – министр

Правительство Италии обратится к парламенту с просьбой утвердить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года. Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Reuters.

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Как отмечается, сейчас правительство Рима может направлять помощь Украине без разрешения парламента на основании указа, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны в ближайшее время предложит продлить аналогичную меру, распространив ее на весь 2023 год", – сказал Крозетто.

Он добавил, что Италия продолжит поставки оружия "в сроки и способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом".

8 ноября стало известно, что итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны.

Наталія Медведєва

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