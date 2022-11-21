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Италия продлит закон о поставках оружия Украине на 2023 год – министр

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 12:26
Италия продлит закон о поставках оружия Украине на 2023 год – министр - Фото
Гвидо Крозетто (Скриншот видео)

Правительство Италии обратится к парламенту с просьбой утвердить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года. Об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Reuters.

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Как отмечается, сейчас правительство Рима может направлять помощь Украине без разрешения парламента на основании указа, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны в ближайшее время предложит продлить аналогичную меру, распространив ее на весь 2023 год", – сказал Крозетто.

Он добавил, что Италия продолжит поставки оружия "в сроки и способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом".

  • 8 ноября стало известно, что итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны.
Наталія Медведєва
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война италия военная помощь Гвидо Крозетто
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