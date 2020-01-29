Итальянский телеведущий извинился за "Малую Россию": видео

Флавио Инсинна (скриншот с видео)

Ведущий программы L'Eredita на итальянском телеканале RAI в прямом эфире признал свою ошибку, когда ранее заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины". Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Италии.

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - сказал ведущий Флавио Инсинна.

В посольстве отметили, что это произошло после консультаций украинских дипломатов с руководством телекомпании.

Ранее Инсинна в эфире RAI заявил, что "Малая Россия - это второе название Украины".

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