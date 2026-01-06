Итальянцу, который по дороге в Украину восхвалял Путина, запретили въезд на три года

Гражданину Италии, который критиковал украинского президента и восхвалял российского диктатора, отказали во въезде в Украину

Пункт пропуска (Иллюстративное фото: Janos Nemes/EPA)

53-летнему гражданину Италии, который в автобусе по дороге в Украину восхвалял российского диктатора Владимира Путина, запретили въезд на три года. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он рассказал, что пограничники обратили внимание на сообщение неравнодушной гражданки в социальных сетях.

Поэтому когда 53-летний иностранец, гражданин Италии, о котором писала женщина и который следовал в Украину, прибыл в пункт пропуска инспекторы ГПСУ провели все необходимые мероприятия пограничного контроля с привлечением других служб.

На данный момент детальная проверка завершена. Результат – отказ иностранцу в пересечении границы и запрет въезда в Украину на три года.

Демченко уточнил, что иностранец фактически имеет пророссийские взгляды, оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Из-за нарушения норм украинского законодательства он и получил соответствующие решения.

Въехать в Украину он пытался автобусом через пункт пропуска "Чоп".

5 января пассажир автобуса Дарья Мельниченко рассказала в социальной сети Threads историю об итальянце. Во время короткой остановки на маршруте между Украиной и Италией иностранец, который был одет в вышиванку, которую, как он сказал, подарила ему жена-украинка, начал критиковать Украину и президента Владимира Зеленского.

Автор публикации рассказала, что иностранец также заявлял о своем уважении к Путину. На замечание женщины, что с такими взглядами ему не стоит ехать в Украину, итальянец начал заявлять, что там "дом его жены".

Мельниченко пообещала проинформировать пограничников о взглядах итальянца. В результате за этой историей следили тысячи пользователей.

1 января Демченко сообщал, что в течение 2025 года 1400 человек пытались незаконно пересечь границу с Беларусью, однако граница со странами Европейского Союза по-прежнему остается рекордсменом по количеству желающих пересечь ее нелегально.