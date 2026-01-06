Італійцю, який дорогою до України вихваляв Путіна, заборонили в’їзд на три роки

Громадину Італії, який критикував українського президента й вихваляв російського диктатора, відмовили у в'їзді до України

Пункт пропуску (Ілюстративне фото: Janos Nemes / EPA)

53-річному громадянину Італії, який в автобусі дорогою до України вихваляв російського диктатора Володимира Путіна, заборонили в’їзд на три роки. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він розповів, що прикордонники звернули увагу на допис небайдужої громадянки у соціальних мережах.

Тож коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого писала жінка і який слідував в Україну, прибув у пункт пропуску, інспектори ДПСУ провели всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших служб.

Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на три роки.

Демченко уточнив, що іноземець фактично має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію Росії проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення.

В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп".

5 січня пасажирка автобуса Дар’я Мельніченко розповіла у соціальній мережі Threads історію про італійця. Під час короткої зупинки на маршруті між Україною та Італією іноземець, який був одягнений у вишиванку, яку, як він сказав, подарувала йому дружина-українка, почав критикувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Авторка допису розповіла, що іноземець також заявляв про свою повагу до Путіна. На зауваження жінки, що з такими поглядами йому не варто їхати в Україну, італієць почав заявляти, що там "дім його жінки".

Мельніченко пообіцяла поінформувати прикордонників про погляди італійця. В результаті за цією історією стежили тисячі користувачів.

1 січня Демченко повідомляв, що протягом 2025 року 1400 людей намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю, однак кордон з країнами Європейського Союзу, як і раніше, залишається рекордсменом за кількістю охочих перетнути його нелегально.