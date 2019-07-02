"Из головы 50-70 фамилий набросали": штаб Слуги народа - о списке

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель избирательного штаба президентской партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что списки политсилы не формировались по какому-либо алгоритму. Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Вы можете спросить Дмитрия (глава партии Дмитрий Разумков, - ред.), он скажет, что когда мы начали формировать список, мы сели и сразу из головы там 50-70 фамилий набросали. Остальные, да, это был вопрос, потому что необходимо было искать, выяснять, проводить беседы, спрашивать", - сказал Корниенко.

На вопрос, неужели только в процессе выборов стало ясно, что нужны 200 человек для списка, он ответил, что "мы в процессе к этому пришли".

Ранее партия подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в одномандатных округах.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

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