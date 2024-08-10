Из колонии на фронт: осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова воюет против Украины

Темирлан Эскерханов (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Темирлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам заключения по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну против Украины. Об этом сообщили пропагандистские медиа государства-агрессора.

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Российские силовики подтвердили пропагандистам, что Эскерханов уже отправился в зону боевых действий. Они уточнили, что он заключил контракт с российским МО в год.

По данным следствия, Эскерханов был членом преступной группы, организовавшей убийство — отслеживал перемещение политика и направил убийц на место, где находился Немцов.

Находясь в СИЗО, Эскерханов подавал жалобы в Европейский суд по делам человека, выражая недовольство затягиванием судебного процесса и плохими условиями содержания. В 2017 году ЕСПЧ присудил ему 6000 евро компенсации за моральный ущерб.

Бориса Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля 2015 возле Кремля.

За три часа до убийства Немцов находился в эфире "Эха Москвы" и призвал идти на антивоенный оппозиционный марш "Весна" 1 марта в российской столице.

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